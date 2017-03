Una playlist celtic punk per celebrare il giorno di San Patrizio

Il 17 marzo è il St. Paddy’s Day, la festa di San Patrizio, verdissima festività nazionale irlandese che ha saputo farsi amare un po’ dappertutto, proponendo bevute, buonumore e altre bevute.

Abbiamo deciso di dedicargli una playlist, e quale colonna sonora migliore di un po’ di celtic punk?

Dieci brani di alcuni dei maggiori esponenti del punk all’irlandese, quell’ideale fusione tra rottura e tradizione. Alziamo i calici insieme a Dropkick Murphys e Flogging Molly, che questa estate saranno in concerto in Italia al Carroponte, The Pogues, The Mahones, Blaggards, Greenland Whalefishers, The Tossers, The Real McKenzies, Black 47, per chiudere con un nome che è un programma: Blood Or Whiskey.

