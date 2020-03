La playlist per sopravvivere all’isolamento

Siamo costretti all’interno delle mura della nostra casa, chiamati ad un buon senso di comunità che per noi è cosa nuova. Il mondo è andato avanti e le nostre consuetudini sono rimaste indietro. Isolati con una pandemia in corso all’esterno la sensazione che ci accomuna tutti è quella di incertezza, nervosismo. Ma anche noia, l’ inedita condizione di dover riempire il nostro tempo e non solo per unire il pranzo alla cena ma anche e soprattutto per cercare di non pensare alle cose negative.

Noi lo sappiamo bene, amanti della musica, che possiamo contare su di lei. Lo abbiamo fatto in tutti i momenti che in qualche modo erano simili a questo, momenti di alienazione e in cui le nostre angosce non avevano una via di sfogo. La musica è sempre stata lì e in questo momento di bisogno non può mancare. Per questo ho pensato di esorcizzare il momento con una selezione di canzoni prese da ogni genere e ogni tempo che possano fare da colonna sonora dell’isolamento, tutto secondo un tono leggero e ironico. L’unico modo per esorcizzare la gravità del momento è indossare le nostre cuffie e cantare, ballare, sorridere. Stiamo a casa, superiamo le avversità, e nel frattempo… musica!

Comments

comments