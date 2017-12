È sempre tempo di bilanci quando si traccia una riga di chiusura a una storia, un viaggio o un periodo. A fine anno appena prima di affrontare il futuro ci si guarda indietro. La musica è un buon modo di raccontare qualsiasi cosa, ne sono convinto. In mezzo a tutti i riepiloghi e i listoni di album e uscite discografiche, ho pensato di riunire i momenti migliori che hanno scandito l’ultimo giro di boa. E i momenti migliori sono sempre le canzoni. Per cui tutto comincia da qualcosa, tutto ha un suo tasto play. Anche una retrospettiva ha un inizio, perché tutto è una ruota che gira. Andiamo ad ascoltare le canzoni più belle di questo 2017.

Foo Fighters – The Sky Is a Neighborhood: il secondo singolo per l’album “Concrete and Gold” è uno di quei casi in cui alcune canzoni diventano dei classici a chilometro zero. Predestinata.

Marilyn Manson – KILL4ME: il Reverendo torna con molta meno rabbia, ma compensata da un aumento di stile compositivo e si mantiene divertente e dissacrante. Sibillino, non più urlatore.

Depeche Mode – Where’s the Revolution: i maestri dell’elettro pop si stanno sempre più dirigendo verso il pop soul elettronico, che in questo ultimo album assume anche inedite connotazioni di critica politica e sociale. Questo pezzo è un’accusa devastante all’accidia dell’uomo.

Quicksand – Illuminant: ci sono voluti vent’anni per riascoltare un inedito dei Quicksand e il loro suono roccioso e alternativo è un piacere ritrovato.

Mastodon – Show Yourself: i Mastodon sono ormai passati al lato oscuro del mainstream di genere, sono considerati il gruppo imprescindibile e di riferimento del metal. Lo confermano con questo singolo perfetto per qualsiasi fruizione, che fa l’occhiolino al mood danzereccio dei QOTSA, solo un pizzico più tecnico e heavy.

Ryan Adams – To Be Without You: pare non riesca a produrre qualcosa di brutto Ryan, che sia originale o cover. Questo pezzo è bellezza pura, tra melodia e romanticismo nostalgico.

Queens Of The Stone Age – The Way You Used To Do: credo siano di spanne il gruppo più chiacchierato dell’anno, tra cambi di stile ed eccessi di Josh Homme. In tutto questo penso che il singolo di “Villains” prodotto da Mark Ronson sia irresistibile.

Robert Plant – The May Queen: in mezzo a tutti questi ragazzacci quest’anno si staglia il re, Robert Plant, con il suo album “Carry Fire” ancora una volta all’insegna dell’individualismo, della libertà espressiva. Ma con un pizzico di melodia in più.

Arcane Roots – Matter: per me è in assoluto l’album migliore dell’anno. Ascoltandolo ti chiedi come sia possibile suonare in quella maniera e vedendoli dal vivo si ha la risposta. Oltre alla strabiliante tecnica, un disco che è un piacere ascoltare e che esplode in miriadi di emozioni diverse.

Royal Blood – Where Are You Now?: ci si aspettava un altro capolavoro dal duo inglese dimenticando che il capolavoro è già stato fatto nel 2014. Ora continuano a regalare in ogni caso pezzi al tritolo, come questo.

U2 – You’re The Best Things About Me: gli U2 sono una delle istituzioni del rock e ogni volta che c’è un uscita di gruppi di questa levatura ci si aspetta sempre consenso unanime. Non arriva sistematicamente mai, e il rumore attorno a questo album è solo un segno della loro grandezza.

Noel Gallagher – Holy Mountain: a differenza della sua nemesi di sangue Liam, Noel deve consolidare il suo status di artista unico. Lo fa senza sorprendere, ma la classe è sempre la stessa e si sente.

Liam Gallagher – Wall Of Glass: Liam a differenza del fratello è al debutto solista e malgrado i suoi eccessi e le sue uscite grottesche qui dimostra professionalità e una buona dose di idee, sorprendendo i più, me compreso.

Black Country Communion – The Last Song For My Resting Place: all’insegna del rock classico, da templi come Led Zeppelin e Deep Purple, Bonamassa, Hughes e Bonham creano nuova musica con i piedi ben saldi su queste pietre sacre. Il mio pezzo preferito dell’album è l’unico cantato da Bonamassa che ruba il microfono a Glenn Hughes e aggiunge un pizzico di folk ad una canzone vestita di epicità.

Roger Waters – Deja Vù: il titolo la dice lunga, quasi che il mito del rock si sentisse in dovere di tornare vista l’urgenza della situazione storica. Facendolo con la consueta maestria teatrale.

Morrissey – Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage: l’ex cantante degli Smiths è sempre un simpatico brontolone intrattabile e a ogni album ci regala due o tre pezzi veramente memorabili, come questo. Per avere di più dobbiamo però sperare invano in una reunion che non avverrà mai.

Myles Kennedy – Year Of The Tiger: agli sgoccioli dell’anno arriva l’evento a lungo atteso dai fan di Myles, il tanto sospirato debutto solista. L’anno della tigre si riferisce al prossimo e noi ci auguriamo che lo sia davvero per il cantante di Spokane, ma non potevo evitare di citarlo tra le canzoni del 2017. Canzone che ci piace.

Stone Temple Pilots – Meadow: il gruppo degli anni ’90 prova ad andare avanti dopo ben due lutti dei suoi frontman, quello storico Scott Weiland e il suo celebre sostituto Chester Bennington. Lo fanno assumendo lo semi sconosciuto Jeff Gutt che si presenta con questo bel singolo in pieno stile STP.

Linkin Park – One More Light: dal live tributo questa toccante performance del compianto Chester Bennington. Come dicevo le canzoni raccontano storie, e la storia raccontata da questa è triste. Ma le parole parlano di speranza. A chi interessa se un’altra luce si spegne? A noi, a noi interessa.

Chris Cornell – The Promise: questa canzone parla anch’essa di speranza ed è candidata ad un Golden Globe. Certe perdite lasciano molto in eredità, qualche fiore in mezzo al campo di tanto dolore. È il giusto tributo in bellezza alla chiusura di un anno pieno di tutte le emozioni possibili. Il prossimo sarà il primo senza Chris Cornell, ma la sua musica e le sue parole saranno per sempre.

