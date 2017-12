Ecco la mia personale lista dei migliori brani del 2017: un anno molto importante per Music Attitude che entra in una nuova era con un portale totalmente rinnovato e una redazione che con l’innesto di nuove forze e l’immancabile supporto di chi da Outune in poi ha reso grande il progetto, ci ha dato grandi soddisfazioni. Anno fondamentale anche per chi vi scrive che ha avuto l’onore e l’onere di diventare direttore di questa testata, il tutto innaffiato da un vino musicale di assoluto pregio, perché un’annata così buona come quella del 2017, dal punto di vista della qualità delle uscite musicali, verrà ricordata: soprattutto quando arriveranno i tempi delle vacche magre.

Quest’anno non c’è un genere che non sia stato interessato da un album di qualità, molti pezzi grossi hanno confermato la loro statura e dove non sono arrivati i dinosauri (come caratura e non come età) ci hanno pensato le nuove leve. Ci sono stati anche alcuni tonfi che hanno fatto rumore, ma a fine anno cercherò di esser buono e di soffermarmi soprattutto sulle buone notizie tralasciando le brutte. La mia playlist del best of del 2017 è evidentemente frutto di quest’annata fertile ed è quanto di più eterogeneo potessi immaginarmi ad inizio anno.

La soddisfazione maggiore me l’ha data il metal, genere che ho sempre “frequentato” marginalmente, ma che quest’anno mi ha regalato la canzone dell’anno. “Executioner’s Tax” dei Power Trip è la canzone perfetta: tamarra, dritta, dove nemmeno un secondo dei quasi quattro minuti che la compongono è sprecato o al posto sbagliato. Roba da far impallidire anni e mezze discografie di band metal ben più affermate. Se, come mi confermano i ben informati sul genere, questo loro secondo album è una conferma di quanto di buono avevano dimostrato con la loro prima uscita, sentiremo presto parlare dei Power Trip nelle zone alte dei cartelloni delle maggiori rassegne metal e non solo.

Due piacevoli conferme arrivano da Nothing but Thieves con la loro “Amsterdam” e Royal Blood con “Lights Out”, band giovanissime anch’esse al loro secondo album. Fatto il botto con le opere prime erano chiamati al difficile compito della conferma. Missione compiuta a livello di singoli, con almeno un paio di brani a testa che li elevano sopra alla media della concorrenza. E se il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista (citazione voluta), non posso non fare la prima divagazione nel modo delle uscite made in Italy con il Nostro Caparezza.

Album splendido e difficile. Se mi si concede la libertà di parlare di attributi, “Prisoner 709” rappresenta il brano ideale per dimostrare chi ne ha di più tra gli artisti italiani. Salmo segue a ruota, il metallaro del rap italiano arriva nell’affollato mondo delle hit estive con la sua “Estate dimmerda” e lo fa delicatamente come potrebbe essere delicata una discesa degli Unni alla fine del IV secolo: chapeau. Chiudo il trittico del rap made in Italy con l’ultimo, ma non per importanza, artista che con la sua “Stavo pensando a te” è stato una presenza fissa nella mia playlist. Per Fabri Fibra un album sopra la media di tutti i suoi colleghi più commerciali e singolo di spessore, anche se alla lunga ha perso di appeal essendo stato riproposto fin troppo e ovunque e l’ultima feature con Tiziano Ferro nemmeno la voglio ascoltare.

Restiamo sul suolo italico e mi gioco subito la menzione d’onore all’unica rappresentante del gentil sesso nella classifica, Francesca Michelin e la sua “Vulcano”. Brano di respiro internazionale, fatto molto ma molto bene tanto che ha dimostrato di essere una che non ha paura né delle sfide né di far vedere quanto vale coi fatti. Certe colleghe dovrebbero prendere appunti.

A parlare di indie mi sbucano brufoli, tanti. Gruppi “fuffa” che spuntano da ogni dove hanno caratterizzato il 2017, un anno che in Italia verrà ricordato soprattutto per l’esplosione di questa wave e numeri alla mano hanno ragione loro, purtroppo. Salvo i Canova e la loro “Vita Sociale” perché comunque la canzone è orecchiabile, ben arrangiata e scritta bene. Me la sono ascoltata davvero parecchio, anche se devo ammettere che anche Coez, con un paio di brani molto paraculi e ben fatti, ha rischiato parecchio di entrare in classifica.

I due miei personali top player del made in Italy 2017 rimangono comunque Brunori SAS e Cesare Cremonini. Il primo che ha sfornato uno dei migliori album italiani degli ultimi anni e dal quale estraggo la sola “La Verità”, mentre il cantautore bolognese torna in pompa magna verso fine anno e spiega a molti come si fa cantautorato con “Nessuno vuole essere Robin”, brano da 9.

Tornando in ambito internazionale stupisce me per primo dover ammettere che per una volta Liam sorpassa Noel nella saga della guerra dei Gallagher, con un singolo come “Wall of Glass” decisamente migliore, mentre i Depeche Mode riescono come sempre a confermarsi come una delle poche band con una storia decennale a potersi permettere il lusso di confermarsi come veri immortali: scelgo “Going Backwards”, ma avrei potuto sceglierne almeno altre tre da quel capolavoro che è “Spirit”.

Lascio volutamente per ultimo il genere a me più affine, il rock. Attesissime le tre uscite di Queens of the Stone Age, Roger Waters e Foo Fighters. Lascio alle recensioni il compito di approfondire l’analisi di questi tre album, mentre io mi godo l’intro fenomenale di “Feet Don’t Fail Me” di Josh e soci, la instant classic “The Sky is a Neighborhood” dei Foo e “Smell the Roses” di quel genio di Roger.

Outsiders con menzione d’onore alle ultime due tracce che sono esempi di come anche dentro ad album che non convincono a pieno possono celarsi delle chicche da leccarsi i baffi: il live act più dirompente degli ultimi decenni che risponde al nome di Frank Carter e la sua “Lullaby” e i Pulled apart by Horses che con la loro “The Haze” mi avevano fatto davvero ben sperare.

Che il 2018 possa o meno arrivare ad insidiare questo anno a livello di uscite discografiche sarà praticamente impossibile, ma di sicuro ci consoleremo alla grande con i live di questi e molti altri protagonisti della scena musicale italiana ed internazionale.

