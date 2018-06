Pordenone Blues Festival 2018, dal 2 al 7 luglio con Glenn Hughes e Level 42

I biglietti sono acquistabili sul sito di Ticketone (prezzi da 23 a 29 euro, prevendita inclusa) e sono inoltre disponibili pacchetti turistici curati da Pordenone Turismo a partire da 55 euro per il pacchetto giornata singola.

La lineup presenta nell’arco dei sei giorni di rassegna una serie di nomi di alto spessore, concentrati tra il 5 e il 7 luglio. Il primo artista a calcare il palco del Parco di San Valentino è Anastacia , un habituee dell’Italia che passerà in Friuli durante il suo nuovo tour. Concerto-evento quello del 6 luglio, che vedrà alternarsi il chitarrista statunitense Eric Gales , le leggende del blues britannico Dr. Feelgood e il bassista e cantante Glenn Hughes , con l’ultimo che sarà protagonista di un set incentrato sul repertorio dei Deep Purple. A chiudere la rassegna, il 7 luglio, il funk-jazz dei Level 42 .

Una rassegna che vedrà coinvolta l’intera città: non solo concerti, ma anche mostre, conferenze, letture, contest e presenza di artisti di strada, ai quali si unisce anche una ricercata offerta di food and beverage.

