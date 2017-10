Post Malone, si intitola rockstar il nuovo singolo con 21 Savage

Se in questi giorni vi siete imbattuti sulle frequenze di Radio Deejay vi sarà capitato di sentire il nuovo singolo di Post Malone feat. 21 Savage intitolato “rockstar“. Il brano, ufficialmente in radio da domani 6 ottobre 2017, è attualmente il più ascoltato al mondo su Spotify e, allo stesso tempo, la canzone internazionale più ascoltata su Spotify Italia con oltre 140 milioni di stream nel mondo sulle varie piattaforme.

Post Malone definisce il suo come un progetto hip-hop creato con una chitarra folk. Il suo disco di debutto “Stoney”, pubblicato nel 2016, ha incoronato l’artista come il New Artist più ascoltato in streaming con oltre 3 miliardi di stream totali. Brani come “Congratulations” feat. Quavo, “White Iverson”, “Go Flex”, “Too Young” hanno collezionato dischi di platino e sono entrati tutti nella Top10 di Billboard.

Ascolta qui sotto “rockstar“.

Foto copertina: Ufficio stampa.

