Post Malone tour 2018, un concerto a Roma a luglio

Sì, è tutto vero. Post Malone si esibirà questa estate al Rock in Roma per l’unica data in Italia del suo tour europeo. Non resta altro che segnare il giorno sul calendario: 10 luglio 2018, Ippodromo delle Capannelle.

L’artista multiplatino di Dallas si è imposto nel mercato di recente, grazie al successo del suo singolo “Rockstar” feat. 21 Savage, brano capace di restare ben 114 giorni consecutivi in vetta alla Spotify Global Chart infrangendo il record di permanenza al #1 posto della classifica che rileva i brani più ascoltati al mondo.

Il pezzo 3 volte Platino negli USA e 2 volte Platino in Italia ha superato anche quota 8 settimane consecutive al #1 posto della the Billboard Hot 100, risultato mai raggiunto da una canzone rap nel 2017. Rockstar a oggi ha superato il miliardo di stream nel mondo.

Post Malone ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Psycho“ in collaborazione con Ty Della $ign. Si tratta del secondo estratto dal suo prossimo disco dal titolo “Beerbongs & Bentleys”, in uscita prossimamente.

Post Malone tour 2018

10 luglio 2018, Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Biglietti in vendita dal 30 marzo 2018 su TicketOne.

