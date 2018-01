Premio Buscaglione, un’alternativa ai talent musicali

Il cantautorato italiano ha ancora possibilità di emergere dai prati inseminati della musica della strada e dei locali, e non solo dai talent. Il Premio Buscaglione – Sotto il Cielo di Fred è giunto alla sua quinta edizione e si propone proprio come alternativa al meccanismo della standardizzazione mediatica della musica, dando opportunità a gruppi emergenti un premio in soldi e visibilità da usare come rampa di lancio per un futuro in musica.

Un concorso che da quest’anno esce dal Piemonte allargando le selezioni a Milano e Bologna, in un meccanismo di merito che vede i gruppi giudicati e selezionati da giurie composte da giornalisti del settore e musicisti stessi oltre che da una selezione popolare, da direttori artistici dei festival musicali e da titolari dei locali live. Di un bacino di più di 400 gruppi ne sono rimasti 14 che si esibiranno a Milano al Serraglio il 19 gennaio e a Bologna il 20 gennaio al Locomotiv Club, sulla strada che porterà alla finale di Torino a marzo.

Nel palmarès delle band uscite vincitrici e lanciate da Sotto il Cielo di Fred ci sono Blindur, Eugenio in Via di Gioia e Lo Stato Sociale. I premi sono, oltre a cifre che vanno dai 1500 ai 3000 euro, anche la possibilità di proporre la propria musica nei Festival musicali partner del concorso e la vetrina dell’apertura di concerti di Lo Stato Sociale e The Zen Circus.

