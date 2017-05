Il prezzo dei biglietti del concerto dei Rolling Stones a Lucca

Questa mattina è arrivato l’annuncio ufficiale del concerto italiano dei The Rolling Stones a Lucca del 23 settembre 2017, i prezzi dei biglietti sono stati comunicati poco fa durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

I posti disponibili saranno circa cinquantacinque mila e la location sarà alquanto suggestiva alla base delle mura storica della città. I prezzi non saranno popolari, come era logico aspettarsi, e i biglietti saranno in vendita già dalla giornata di giovedì 11 maggio 2017 dalle ore 9.00 con una presale di ventiquattro ore dedicata ai possessori di American Express.

Le vendite generali inizieranno alle ore 10.00 di sabato 13 maggio 2017.

Di seguito tutti i dettagli delle disponibilità e dei prezzi comunicati dall’organizzazione durante la conferenza stampa, in attesa di un comunicato vero e proprio.

Prezzo Biglietti concerto The Rolling Stones NoFilter Tour 2017

Zona Primo Pit: 300 euro più prevendita (circa 700 posti)

Zona Pit: 150 euro più prevendita (circa 3500 posti)

Biglietto unico, prato: 100 euro più prevendita

Biglietto Tribuna mura: 200 euro (circa 300 posti)

Saranno poste delle limitazioni al numero di biglietti acquistabili per singola transizione.

Aggiorneremo l’articolo non appena saranno comunicati i prezzi definitivi.

