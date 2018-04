Primo Maggio Roma 2018, la lineup del concerto

Come di consueto, il concerto del Primo Maggio di Roma (promosso da CGIL, CISL e UIL), che da qui in poi chiameremo Primo Maggio Roma, si rivela una delle occasioni più ghiotte per assistere all’avvicendarsi di numerosi artisti sullo stesso palco. Una lineup che, anche quest’anno, si conferma interessantissima e che non dimentica di strizzare l’occhio a nessun genere musicale. Ce n’è davvero per tutti i gusti in quel di Piazza San Giovanni.

Il primo ospite annunciato, ed unico artista internazionale, è Fatboy Slim: la possibilità di sentir riecheggiare per le strade della Capitale la sua “Right Here, Right Now” è davvero unica. Sfera Ebbasta, Achille Lauro & Boss Doms, Nitro e Gemitaiz saranno lì a rappresentare trap e rap; discorso a parte per quelli che possiamo definire degli ibridi: Willie Peyote, che non è possibile annoverare tra i nomi sopracitati ed Ultimo, più vicino al cantautorato che al rap tout court. Cantautorato che spetterà rappresentare a due grandi nomi della musica italiana: Max Gazzé e Carmen Consoli, entrambi al punto più alto della propria carriera. Dopo il successo in tour del suo 2640, sul palco del Primo Maggio Roma salirà anche Francesca Michielin, pronta a portare tutti a Bogotà.

Spazio, manco a dirlo, anche all’indie: Lo Stato Sociale (con Lodo Guenzi che, insieme ad Ambra Angiolini, condurrà l’evento), Cosmo, Gazzelle, Galeffi, i Canova e Frah Quintale. Grande attesa anche per artisti come John De Leo, Dardust & Joan Thiele, Maria Antonietta, Mirkoeilcane e Wrongonyou; a dimostrazione di quanto su quel palco ci sia voglia di sperimentare. Nel caso in cui abbiate sentito, nel corso dell’articolo, la mancanza di una di quelle band vecchio stampo, si esibiranno nel corso della giornata: i Zen Circus, i Ministri, i Calibro 35 e Le Vibrazioni.

Ad onor del vero, pare che quella sopracitata non sia la lineup completa del Primo Maggio Roma, pare, infatti, che manchi ancora un artista. Niente paura, seguiranno aggiornamenti al riguardo, pronti a completare il quadro di quello che, tra diretta televisiva, radiofonica e pubblico dal vivo, si candida ad essere uno degli eventi più seguiti del nostro Paese.

