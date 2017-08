Si svolgerà a Faenza dal 29 settembre al 1° ottobre il MEI 2017. L’annuale manifestazione dedicata alla musica indipendente, si ripropone nuovamente puntando su artisti affermati (suoneranno tra gli altri Brunori SAS e i Perturbazione) e sulla seconda edizione del Forum del Giornalismo Musicale (oltre 100 iscritti lo scorso anno, ne parlammo qui), una grande occasione di incontro e confronto coordinata da Enrico Deregibus.

Di seguito tutti i dettagli e il programma del MEI 2017:

CONCERTI

– 29 settembre –

Omaggio a Lucio Battisti con Leo Pari ed altri artisti, al Giradischi.

– 30 settembre –

Teatro Masini

Protagonista del secondo giorno di evento è Brunori SAS, miglior artista PIMI del 2017, live al Teatro Masini. Il PIMI è coordinato dal giornalista musicale Federico Guglielmi.

In apertura la presentazione in anteprima dell’album di Braschi, giovane emergente romagnolo arrivato alla fase finale dell’ultimo Festival di Sanremo nell’area Giovani.

In chiusura presenteremo il nuovo album di Leo Folgori.

Il Teatro Masini sarà anche vetrina per i giovani artisti vincitori delle rassegne dedicate ai più importanti e riconosciuti cantautori in Italia tra i quali Premio Lauzi, Premio Bindi, Premio Luttazzi, Premio Buscaglione, Premio Parodi, Premio Cesa e tanti altri.

Piazza del Popolo

Doppio appuntamento con i 40 anni degli Skiantos, festeggianti con special guest e duetti a sorpresa e con il Premio Freak Antoni, dedicato alla memoria del grande leader della band da poco scomparso. A coinvolgere il pubblico, inoltre, l’energia della Banda Rulli Frulli con i Perturbazione.

Stazione di Faenza

EdicolAcustica, rassegna acustica in trasferta da Grosseto, con interviste ed esibizione di alcuni artisti.

Palco Corona

Il Mei si conferma casa accogliente per quando riguarda i più importanti contest e premi d’Italia, preziosi momenti di selezione e promozione del sottobosco nostrano, a cura della Rete dei Festival.

Tra gli altri, i vincitori di:

Il microfono dell’artista (Sprea Editore / Classic Rock), Voci per la Libertà, Medio Basento, Varigotti Festival, Geometrie Sonore, Pagelle Non Solo Rock, Taranto Rock, Roccaling, ed altri.

Tra gli ospiti Filippo Dr. Panico, autore di “Portami al Mei”

Palco Laderchi

Ancora musica emergente con la selezione a cura della Rete dei Festival.

Rassegna hard rock e heavy metal curata da Michelangelo Naldini

In città

Festeggerà 15 anni di attività L’Altoparlante, con il suo 50° minifestival e la presentazione della sua compilation, inoltre sarà presente un palco per Mi Sento Indie, il progetto di Materiali Musicali, Irma Records e Radiocoop, che presenta artisti come Daniele Isola e Cortex.

Il circuito dei festival It-Folk presenterà le migliori produzioni folk come Mi Linda Dama, Luigi Palumbo & Aquarata, Dia Duit, recenti vincitori del Premio Nazionale Folk & World. Ospite d’eccezione Enrico Capuano con la sua Tammurriata Rock.

Nasce il progetto Independent Poetry, un incontro tra nuova musica e nuova poesia, un reading che si svolgerà negli angoli del centro storico. Gli autori saranno ospitati per la lettura dei loro testi dai locali commerciali, bar, ristoranti, associazioni e circoli, ma anche sotto i portici, sui marciapiedi, a contatto con la gente. Gio Evan si esibirà a mezzanotte di sabato 30 settembre in Piazza Nenni.

4 punti Buskers, dislocati nel centro della città in collaborazione con Spaghetti Unplugged, inonderanno Faenza di musica e poesia, con Independent Poetry.

Palazzo delle Esposizioni

Rassegna rap.

Fiera di Faenza

Rassegna techno.

– 01 ottobre –

Palco Corona

Superstage, lo storico contest del Mei, quest’anno in collaborazione con Incisioni (il contest di Casa del Vinile). Si esibiranno i tre finalisti ed i vincitori di Incisioni 2017, i pugliesi Blùmia. Il Superstage 2017 è un progetto realizzato con i fondi dell’art.7 L.93/92.

Palco Laderchi

Ancora musica emergente con la selezione a cura della Rete dei Festival .

In città

Independent Poetry, un incontro tra nuova musica e nuova poesia, un reading che si svolgerà negli angoli del centro storico. Gli autori saranno ospitati per la lettura dei loro testi dai locali commerciali, bar, ristoranti, associazioni e circoli, ma anche sotto i portici, sui marciapiedi, a contatto con la gente.

4 punti Buskers, dislocati nel centro della città in collaborazione con Spaghetti Unplugged, inonderanno Faenza di musica e poesia, con Independent Poetry.

Gran finale la domenica sera con una grande festa all’Osteria della Sghisa e la presentazione al pubblico di due produzioni targate Mei, come il secondo album di Miro Sassolini prodotto dalla Contempo Records e la nuova produzione discografica dei Piccoli Animali Senza Espressione.

INCONTRI

– 30 settembre –

Saloni del Comune di Faenza

Seconda edizione del Forum del Giornalismo Musicale, che lo scorso anno contò più di 100 iscritti, una grande occasione di incontro e confronto, coordinata da Enrico Deregibus.

Corso per la formazione professionale continua dei giornalisti iscritti all’albo, al quale potranno partecipare come uditori anche i non iscritti. Relatori saranno Federico Guglielmi ( “Giornalismo musicale: professione, o solo hobby?”), Luca Dondoni (“La comunicazione nella musica”), Fabrizio Galassi (“Il giornalismo musicale nell’era digitale”), Vincenzo Martorella (“Elementi di scrittura critica”).

Nel pomeriggio si svolgerà l’assemblea di tutti i partecipanti.

Galleria della Molinella

WIN (l’associazione mondiale dei discografici indipendenti) e Jamendo (tra i più importanti portali di diffusione musicale d’Europa.

Musica & Dischi terrà un incontro sul tema delle classifiche, con Mario De Luigi e il cantautore Zibba.

Andrà in scena poi il PIVI, premio dedicato alle produzioni video coordinato da Fabrizio Galassi, che insieme a Giuseppe Piccoli (Sei tutto l’indie di cui ho bisogno) condurrà un dibattito sui temi dell’hype e dei nuovi influencer, con ospiti legati alle più rilevanti realtà social dell’ultimo anno.

– 01 ottobre –

Saloni del Comune di Faenza

Galleria della Molinella

Incontri e conferenze dedicate al mondo della musica live e dei festival, con un panel organizzato da Francesco Galassi (Rete dei Festival) e Dino Lupelli (IQMF – Italian Quality Music Festival), attraverso gli interventi di ospiti di spicco faremo un punto sulla situazione della musica dal vivo in Italia.

Parleremo ancora di diritto d’autore, di liberalizzazione e della delicata situazione italiana, con Andrea Marco Ricci, per mettere ordine e capire cosa sta succedendo ed i risvolti del prossimo futuro.

Palco Corona

Da un’idea di Sei tutto l’indie di cui ho bisogno, torna la MEI Super Band. Chi sono i migliori musicisti indipendenti italiani? Lo abbiamo chiesto alla rete, i più votati saranno ospiti a Faenza.

Forum del Giornalismo Musicale

Il futuro del giornalismo musicale passa da Faenza. Sarà infatti una grande occasione di incontro e confronto la seconda edizione del Forum del giornalismo musicale, che si terrà il 30 settembre e 1° ottobre nell’ambito del Mei (che inizierà già il 29 settembre). La due giorni sarà di nuovo diretta da Enrico Deregibus e prenderà forma anche in base agli stimoli dei giornalisti stessi, che potranno offrire idee e spunti da qui a settembre. Un evento mai realizzato in Italia, che da subito lo scorso anno ha suscitato grande interesse, con la presenza di tantissimi giornalisti, da quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, delle radio e tv e di tutti i new media. Più di 100 i giornalisti e critici musicali che hanno affrontato i problemi del settore. Dalle riflessioni scaturite in quella occasione nasce l’intenso programma di quest’anno.

Sabato 30 settembre a partire dal primo pomeriggio i giornalisti aderenti potranno partecipare a incontri con varie figure professionali del mondo musicale. Nella prima parte si tratterà di due ospiti internazionali, ovvero i rappresentanti di WIN, l’associazione mondiale dei discografici indipendenti, e del distributore digitale Jamendo. A seguire ci saranno incontri con un ufficio stampa, un manager e un artista, che saranno comunicati prossimamente.

La domenica mattina, 1° ottobre, ci sarà spazio per un corso per la formazione professionale continua dei giornalisti iscritti all’albo. Potranno partecipare come uditori anche i non iscritti. I relatori saranno Federico Guglielmi (su “Giornalismo musicale: professione, o solo hobby?”), Luca Dondoni (“La comunicazione nella musica”), Fabrizio Galassi “Il giornalismo musicale nell’era digitale”), Vincenzo Martorella (“Elementi di scrittura critica”).

Nel pomeriggio della domenica si svolgerà una assemblea di tutti i partecipanti sulla creazione di una associazione di giornalisti musicali e su altri temi scaturiti dalla scorsa edizione.

