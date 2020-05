Proiezione privata, il nuovo progetto di Massimo Martellotta

“Proiezione privata” è il nuovo progetto realizzato da Massimo Martellotta, compositore, poli-strumentista, arrangiatore e produttore. Ha studiato pianoforte e chitarra, ma suona anche lap steel, batteria ed è appassionato di tastiere e altri strumenti vintage. Ha scritto e realizzato musica per cinema, radio, pubblicità, videogames e per spettacoli teatrali. E’ membro fondatore e main composer dei Calibro 35.

Col suo nuovo progetto Massimo cerca di creare nuovi spazi all’interno del panorama musicale attuale, alla ricerca di soluzioni sempre più avanzate per accorciare le distanze alle quali il coronavirus ci obbliga. Si tratta di un progetto on demand, 5 video/brani e l’album con un pezzo in più.

Un vero e proprio “pacchetto”, che scadrà il 18 maggio. E’ possibile comprare l’album digitale a 19 euro e oltre a poterlo ascoltare in streaming – non esiste da nessun’altra parte – e scaricare l’audio in alta qualità, verrà inviato il link per vedere in streaming e volendo scaricare i 5 video. Con l’acquisto del “Nerd Pass” a 29 euro avrete la possibilità di passare mezzora insieme all’artista su Skype dove si potrà chiedere o parlare di ciò che più incuriosisce.

