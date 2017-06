Prophets of Rage, il video della nuova canzone Unfuck The World

La storia è ciclica, si sa, ma eccone una prova per gli scettici. Esce oggi il video di “Unfuck the World” dei Prophets of Rage, super gruppo formato da tre quarti dei Rage Against the Machine, Chuck D e DJ Lord dei Public Enemy e B-Real dei Cypress Hill.

La canzone era già circolata in rete a maggio, soprattutto attraverso i video amatoriali degli spettatori presenti ai concerti della leg americana dei Prophets, ma oggi è stata ufficialmente lanciata con un video diretto da Michael Moore.

Ecco la ciclicità di cui si accennava all’inizio.

Il video è in pratica un remake di “Sleep Now in the Fire” del 1999, anch’esso diretto dal regista americano, e i temi e le immagini trattati sono quantomeno molto simili, sebbene più globalizzati.

Che al giorno d’oggi serva un gruppo come i Prophets of Rage è innegabile, come lo è la bravura degli artisti che ne fanno parte, ma qualche dubbio più che lecito sorge nel vedere un video (e un gruppo) replica.

Si potrebbe parlare di un’intenzione voluta, di un messaggio chiaro: niente in diciotto anni si è mosso nell’evoluzione umana, incapace di crescere e di imparare dagli errori del passato, ma la forza di questa idea è oggettivamente debole.

Nulla vieta di ascoltare “Unfuck the World” con lo spirito giusto. Tra l’altro il titolo è chiaramente un tributo al movimento nato recentemente per ispirare le persone a impegnarsi in azioni locali positive a favore del miglioramento della società in cui si vive e che il 10 giugno 2017 vedrà lo svolgersi della quinta giornata mondiale ad esso dedicata.

Allo stesso tempo nulla vieta di criticare quello che è a tutti gli effetti una cover di un video dei RATM fatta dalla loro cover band.

