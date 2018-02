Punk In Drublic Music Festival, il programma dei concerti e le informazioni sui biglietti

Appuntamento da segnare in calendario per gli amanti del punk rock: il 28 giugno 2018 infatti, passerà per la prima volta in Italia il Punk In Drublic Music Festival, rassegna itinerante ideata da Michael John Burkett, meglio noto con lo pseudonimo di Fat Mike, frontman dei NOFX.

La kermesse punk rock, oltre ovviamente ai NOFX, vedrà anche le esibizioni di nomi di spicco del passato e del presente del genere, ovvero Mad Caddies, L7, The Bronx, Giuda, Bad Cop/Bad Cop. Il festival, il cui nome deriva proprio dall’omonimo album della band californiana, è stato lanciato lo scorso autunno negli Stati Uniti. Dato il successo riscosso dall’evento, il Punk In Drublic Music Festival toccherà anche Germania, Austria, Slovenia per chiudersi infine Milano, presso il Circolo Magnolia.

Punk In Drublic Music Festival 2018 biglietti, informazioni e programma

NOFX, Mad Caddies, L7, The Bronx, Giuda, Bad Cop/Bad Cop

Giovedì 28 Giugno 2018

Circolo Magnolia, Segrate (MI)

Prevendita: 32,00 € + d.d.p.

Biglietti disponibili a partire da venerdì 9 febbraio sui circuiti Mailticket e Vivaticket.

