Manca sempre meno all’unica tappa italiana dei Queen + Adam Lambert, che si esibiranno alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) venerdì 10 novembre. Il primo concerto bolognese della band si inserisce all’interno del tour dei Nostri, che proseguirà in tutta Europa fino allo show di chiusura alla Wembley SSE Arena di Londra il prossimo 15 dicembre. Di seguito tutti i dettagli e le informazioni utili finora a nostra disposizione.

Orari

Ritiro biglietti acquistati online dalle ore 15.00.

Vendita in loco dalle ore 16.30.

Apertura porte ore 18.00.

Inizio concerto Queen + Adam Lambert ore 21.00*

*Potrebbero esserci leggere variazioni, indipendenti dall’Organizzatore.

Invitiamo il pubblico ad arrivare con un congruo anticipo, in modo da consentire il corretto svolgimento di tutti i controlli di sicurezza all’ingresso.

ATTENZIONE: il biglietto del concerto è nominale, per cui l’accesso potrà essere negato in assenza di un valido documento d’identità (carta d’identità, patente o passaporto). Ogni eventuale cambio di nominativo dell’ultimo minuto deve essere comunicato tempestivamente all’indirizzo [email protected] indicando numero d’ordine, nome, cognome e data di nascita del nuovo utilizzatore.

Per chi avesse effettuato la procedura di cambio nominativo, in tutti i casi per accedere al concerto (sia se già in possesso di biglietto cartaceo, sia che il titolo d’accesso debba essere ritirato sul luogo dell’evento) il nuovo intestatario del biglietto dovrà presentarsi in cassa, presso lo sportello dedicato, con il biglietto originale, il proprio documento d’identità e la ricevuta di cambio nominativo che verrà inviata via mail all’utente una volta che la richiesta sarà confermata.

Navetta

Sarà attivo un servizio di bus navetta da e per l’Unipol Arena, coi seguenti orari:

Dalla Stazione Centrale di Bologna all’Unipol Arena: dalle 16 alle 19

Dall’Unipol Arena alla Stazione Centrale di Bologna: a partire dalle 23

Info sulla sicurezza

Norme di comportamento

· L’accesso all’interno dell’impianto comporta il rispetto del presente regolamento

· Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l’ingresso e la permanenza nell’impianto

· Il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale di controllo e, comunque, conservato fino all’uscita dall’impianto

· A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’impianto effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle Forze di Polizia anche con l’utilizzo di apparati metal detector.

All’interno dell’impianto è vietato:

· Introdurre valigie, trolley

· Introdurre borse o zaini se non di piccole dimensioni (le dimensioni di un foglio a4).

· Introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

· Introdurre trombette da stadio

· Introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio

· Introdurre catene

· Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione

· Introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile

· Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

· Introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica di qualsiasi dimensione.

· Introdurre animali di qualsiasi genere e taglia

· Introdurre bastoni per selfie e treppiedi

· Introdurre ombrelli e aste

· Introdurre strumenti musicali

· Introdurre penne e puntatori laser

· Introdurre droni e aereoplani telecomandati

· Introdurre apparecchiature per la registrazione audio/video

· Introdurre macchine fotografiche professionali e semiprofessionali

· Introdurre videocamere, gopro, ipad e tablet

· Introdurre biciclette, skateboard, pattini e overboard

· Introdurre tende e sacchi a pelo

· Introdurre tutti gli altri oggetti atti a offendere

· Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite

· Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento

· Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo

· Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto

· Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico. Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

L’Unipol Arena è fornita di tre guardaroba dislocati come segue:

All’esterno della struttura, tra l’Ingresso 4 e l’Ingresso 5

Parterre: all’interno della struttura, all’Ingresso 5

Tribune: all’interno della struttura, all’Ingresso 9 (sotto la Tribuna Est).

Il servizio è a pagamento.

Comments

comments