Queen + Adam Lambert tour 2017, un concerto in Italia a novembre

I Queen + Adam Lambert si preparano a tornare in tour: le date dei concerti programmate per il 2017 sono venticinque, tra UK e Irlanda e Europa continentale. In Italia la band arriverà a novembre, per un concerto all’Unipol Arena di Bologna.

Rispetto ai concerti passati, già entusiasmanti per qualsiasi fan dei Queen, nel dare l’annuncio della tournée la band promette uno spettacolo nuovo e rinnovato, con sorprese tecniche a livello di palco e soprattutto novità nella scaletta. Quest’anno cade l’anniversario di “News Of The World”, pubblicato nel 1977, e oltre agli “inni” (“We Will Rock You” e “We Are The Champions”) è sicuramente lecito aspettarsi altre chicche. Tra le novità, verrà suonato anche un nuovo brano.

Il batterista Roger Taylor ha insistito molto sull’aspetto del rinnovo della produzione, sottolineando però come nonostante gli avanzamenti tecnologici lo spettacolo rimanga sempre “live al 100%”, senza tracce di sottofondo di alcun genere.

“Tireremo fuori canzoni mai suonate dalla discografia dei Queen, e sono molto eccitato al riguardo” – Adam Lambert

Queen + Adam Lambert tour 2017

Venerdì 10 novembre 2017 – Casalecchio di Reno, Bologna

Unipol Arena

I biglietti saranno in vendita in pre-sale a partire da domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 10, per gli iscritti a QueenOnline, The Queen Fan Club e all’Adam Lambert Fan Club. La vendita generale aprirà a partire da venerdì 21 aprile, sempre alle ore 10.

Comments

comments