Dopo il successo delle venticinque date in Europa a novembre e dicembre dell’anno scorso, i Queen + Adam Lambert annunciano a sorpresa altri dodici show nel Vecchio Continente la prossima estate, inclusa un’unica tappa italiana lunedì 25 giugno 2018 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), che per l’occasione sarà allestito con uno speciale parterre con posti a sedere.

Inoltre, la tournée prevederà ancora la spettacolare produzione concepita per il quarantesimo anniversario di “News Of The World”, ideata da Ric Lipson della Entertainment Architects Stufish Productions, famosa in tutto il mondo per il suo lavoro all’avanguardia per artisti come Pink Floyd, Rolling Stones e U2, oltre alle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Pechino 2008.

Queen + Adam Lambert Tour 2018

Lunedì 25 Giugno 2018

Assago (MI), Mediolanum Forum – via Giuseppe Di Vittorio, 6

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti

Parterre (seduto) Primo Settore: € 130,00 + prev.

Parterre (seduto) Secondo Settore: € 100,00 + prev.

Tribune VIP Settore A € 130,00 + prev.

Tribuna Gold: € 120,00 + prev.

Primo Anello Numerato: € 100,00 + prev.

Secondo Anello Numerato: € 70,00 + prev.

I biglietti (nominali) saranno disponibili dalle ore 11 di martedì 6 febbraio esclusivamente su Vivaticket, sia online che in tutti i punti vendita.

