Queens of the Stone Age, un nuovo album in arrivo

Dopo quattro anni dall’uscita di “…Like Clockwork”, finalmente tornano a smuoversi le acque sul fronte Queens of the Stone Age.

Il 2017 regalerà ai fan della band un nuovo album, di cui si sa ancora ben poco [di seguito, gli aggiornamenti]. A far trapelare la notizia è stato inizialmente Troy Sanders dei Mastodon, qualche mese addietro, che con il chitarrista dei QOTSA Troy Van Leeuwen ha formato il super gruppo Gone Is Gone.

Grazie a un post su Instagram dello studio di registrazione Lurssen Mastering Studio di Burbank in California ora abbiamo buonissime notizie. L’album, finito di registrare a marzo, ora è completo anche nel mix: “Abbiamo appena finito di mixare un album..”, testo abbastanza laconico se non fosse abbinato ad una foto del gruppo al gran completo. Registrazione e mixaggio completati, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e particolari.

Non è ancora stato annunciato alcun nome ufficiale per l’album, ma è arrivato un teaser: un’immagine che riporta la scritta ‘COMING TWENTYFIVE’, che potrebbe secondo le speculazioni dei fan indicare una nuova traccia (o l’album) in uscita il 25 aprile o oppure il 20 maggio. Dopo la pletora di ospiti sul precedente LP, Josh Homme ha specificato (lo scorso luglio, a 2 Hours With Matt Pinfield) che questo disco non avrò alcuno special guest, e che questa volta l’approccio scelto è stato molto più semplice.

An album just got mixed… #joshhomme #queensofthestoneage #qotsa #troyvanleeuwen @mister_theodore #lurssenmastering #jontheodore #michaelshuman @troyvanleeuwen @queensofthestoneage Un post condiviso da Arthur-Left Front Door Records (@arthur_lfdr) in data: 23 Apr 2017 alle ore 11:23 PDT

Comments

comments