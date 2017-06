Queens of the Stone Age tour 2017, un concerto a Bologna a novembre

I Queens of the Stone Age tornano con il nuovo album “Villains” il prossimo 25 agosto e con il tour 2017: la band di Josh Homme sarà in concerto il 4 novembre 2017 a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, come annunciato dal gruppo proprio in questi ultimi minuti.

C’era grande attesa sulle novità in casa QOTSA dopo i numerosi teaser e il video trailer che aveva svelato il titolo del nuovo album, mancava appunto soltanto l’annuncio del tour corrispondente.

I biglietti per il concerto dei Queens of the Stone Age a Bologna saranno in vendita a partire dalle ore 9.00 del 21 giugno 2017 per gli iscritti ai siti My LiveNation e Io Vado Club, mentre le prevendite classiche apriranno alle ore 10.00 il 22 giugno 2017sui soliti circuiti di vendita.

Queens of the Stone Age tour 2017

4 novembre 2017 – Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Bologna)

