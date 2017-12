Queens Of The Stone Age tour 2018, una data al Lucca Summer Festival

I Queens Of The Stone Age si aggiungono al già ricco cast del Lucca Summer Festival 2018, che prevede (per il momento) i concerti di Hollywood Vampires, Ringo Starr, Roger Waters, Nick Cave and The Bad Seeds, Lenny Kravitz e King Crimson. La band capitanata da Josh Homme si esibirà quindi il prossimo 23 giugno nel contesto della kermesse toscana.

La data al Lucca Summer Festival si inserisce nel tour estivo dei Queens Of The Stone Age, che, come anticipato dal teaser postato sulla pagina Facebook di I-Days Milano 2018, dovrebbero esibirsi anche nel capoluogo lombardo sempre durante il mese di giugno.

Queens Of The Stone Age tour 2018

23 giugno 2018 – Lucca Summer Festival

I biglietti saranno disponibili da martedì 19 dicembre alle ore 11.00 per gli iscritti alla newsletter di D’Alessandro e Galli, da mercoledì 20 dicembre alle ore 11.00 anche sul sito di TicketOne e da giovedì 21 dicembre in tutte le altre prevendite autorizzate.

