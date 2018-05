Radio Italia Live, annunciata la line up dell’edizione 2018

Milano vibra e torna in piazza, la sua, quella del Duomo, con “Radio Italia Live – Il concerto”, l’evento musicale gratuito dell’anno, che sabato 16 giugno, a partire dalla 19.10, porterà sul palco ai piedi della Madonnina una line up da pezzi da novanta.

La settima edizione del più grande evento live della musica italiana, vedrà, infatti, avvicendarsi sul palco Annalisa, Biagio Antonacci, Caparezza, Elisa, Fabri Fibra, Giusy Ferreri, Gianni Morandi, The Giornalisti, Le Vibrazioni, Il Volo e J-AX & Fedez, che chiuderanno con questo concerto la loro avventura insieme.

Accanto ai grandi nomi della scena nostrana, si esibirà anche Mika, l’ospite “straniero” scelto per “Radio Italia World”, mentre per la sezione “Fenomeni”, rivisitazione di “Radio Italia 3.0”, arriveranno in piazza Duomo tre delle più forti realtà uscite dai talent nel 2017: i Maneskin, Riki e Thomas.

Di nuovo, poi, quest’anno ci sarà “Radio Italia Rap” (web radio di radioitalia.it dedicata al rap e programma in onda tutti i venerdì dalle 23.00 su Radio Italia), che porterà on stage alcuni dei giovani talenti più in vista del momento: Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali, Nitro e Tedua.

Come sempre, ad accompagnare le esibizioni degli artisti di questo cartellone per tutti i gusti sarà l’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal Maestro Bruno Santori, mentre ad accoglierli sul palco troveremo la confermatissima coppia di conduttori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Nel backstage, Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse per interviste, chiacchiere e curiosità; a Manola Moslehi, invece, il compito di raccogliere le emozioni del pubblico. Seconda novità di quest’edizione, infine, la presenza dell’illustratrice e ritrattista Sara Puglia, che fisserà su carta i momenti più iconici della serata.

“Sono molto contento del concerto di quest’anno e del fatto che stiamo lavorando per confermare quelli del prossimo triennio. Non è un annuncio, ma speriamo di poterlo dare a breve, perché ormai questo live è uno dei componenti dell’estate milanese e di questo senso di città internazionale, vibrante e piena di vita che anima Milano da qualche anno a questa parte”, ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Marino, insieme all’Assessore alla Cultura, Filippo Del Corno; Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia; Marco Pontini, direttore generale marketing e commerciale dell’emittente radiofonica e Gesualdo Vercio, programming senior director di Real Time.

Un evento importante per la città, che oltre al pubblico presente in piazza Duomo, raggiungerà anche quello a casa, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV (canale 70 del digitale terrestre, canale 725 Sky, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD); in streaming audio/video su radioitalia.it e in contemporanea su Real Time, NOVE e Dplay (dpaly.com).

“Radio Italia Live”, vivrà anche sulle app gratuite “iRadioitalia” per iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Windows 10 e, naturalmente, sulle pagine social ufficiali di Radio Italia e Real Time. Hashtag: #rilive.

