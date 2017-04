Radio Italia Live, la presentazione del Concerto e gli artisti in programma

Si è tenuta ieri, 5 aprile 2017, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Radio Italia Live – Il Concerto, “l’evento live gratuito più importante d’Italia”, come lo ha definito il patron Mario Volanti. Durante la presentazione della kermesse sono state annunciate tutte le novità della nuova edizione, che cade nell’anno dei 35 anni di Radio Italia. La più importante è che quest’anno gli appuntamenti saranno due: oltre a quello ormai storico di Milano il 18 giugno, si replica a Palermo il 30 giugno.

Da Alessandra Amoroso a Benji & Fede, da Giorgia a J-Ax e Fedez, passando per Mannoia, Nek, Emma e molti altri ancora. Tanti degli artisti del momento prenderanno parte alla manifestazione, che anche quest’anno avrà delle sottocategorie per alcuni artisti. Per la sezione Radio Italia 3.0 canteranno Lele, Elodie, Marianne Mirage e Sergio Sylvestre. Anche ospiti stranieri si uniranno per la prima volta all’evento: Anastacia e Bob Sinclair saranno le star internazionali ad esibirsi nella categoria Radio Italia World.

Punta di diamante del cast nostrano sarà invece Andrea Bocelli, eccellenza musicale italiana riconosciuta nel mondo.

Nella Sala dell’Orologio del Comune di Milano, luogo prescelto per la conferenza, gli stati maggiori di Radio Italia hanno ricevuto la “benedizione” dal sindaco della città Beppe Sala. “Anche quest’anno Radio Italia fa un regalo alla città di Milano, arricchendo ancora la portata sociale dell’evento grazie al coinvolgimento di una bellissima città come Palermo”. In collegamento video anche Leoluca Orlando, sindaco del capoluogo siciliano, che ha sottolineato la voglia di crescere della sua città, soprattutto da un punto di vista turistico. “I dati sul turismo nella nostra città sono in netta crescita. Palermo è una delle città più visitate d’Italia e puntiamo ancora a migliorare” svela il sindaco Orlando.

Presenti in sala anche Luca e Paolo, confermati alla guida dello spettacolo che, con la solita ironia, incassano i ringraziamenti di Mario Volanti e prendono in giro qualche ospite. Nelle primissime file della conferenza di Palazzo Marino anche i due trionfatori dell’ultimo Festival di Sanremo, Lele e Francesco Gabbani. Entrambi saranno tra i protagonisti del Radio Italia Live – Il Concerto, come hanno confermato loro stessi durante l’incontro di oggi: “L’emozione di potersi esibire davanti a così tanta gente è indescrivibile” confessa Lele.

Tra le tante novità di quest’anno, una delle più importanti riguarda la fruibilità dell’evento. Oltre che seguire l’evento in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming web, Radio Italia Live – Il concerto sarà trasmesso anche su Real Time e sul canale 9. “Il gruppo Discovery ha creduto molto nel progetto e ha deciso di ospitare questo grande spettacolo sulle proprie reti, dopo anni di collaborazione con Radio Italia per Bake-off” ha affermato Gesualdo Vercio.

Radio Italia Live – Il Concerto – Gli artisti in programma

Andrea Bocelli

Alessandra Amoroso

Benji & Fede

Alessio Bernabei

Emma

Lorenzo Fragola

Francesco Gabbani

Giorgia

J-Ax e Fedez

Fiorella Mannoia

Nek

Francesco Renga

Samuel

Umberto Tozzi

Elodie

Lele

Marianne Mirage

Sergio Sylvestre

Anastacia

Bob Sinclair

