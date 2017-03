Rammstein, il nuovo live Rammstein: Paris uscirà a maggio 2017

Il nuovo live album dei Rammstein uscirà a maggio 2017. La band teutonica metterà negli scaffali dei negozi, in formato CD e DVD, “Rammstein: Paris”, il terzo live album della loro carriera che arriva a undici anni di distanza dal precedente “Völkerball”. Il film-concerto, la cui durata supera le due ore, vede alla regia Jonas Åkerlund, cineasta svedese noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Lady Gaga, Metallica e Rolling Stones e per aver diretto pellicole come “Spun”. “Rammstein: Paris” non è una novità per i fan della band: il film venne infatti trasmesso nei cinema di tutto il mondo nel maggio dello scorso anno.

Il live è stato registrato nel 2012 durante due concerti della band al Palais Omnistports di Parigi, di fronte ad un pubblico di 17000 persone per serata. Come confermato in un’intervista dallo stesso Jonas Åkerlund, che per le riprese ha utilizzato più di trenta videocamere, per questo lavoro ha dedicato la stessa cura richiesta per un videoclip; questa scelta stilistica, di conseguenza, ha fatto durare la postproduzione per più di un anno.

“Rammstein: Paris” arriva in tempo per il nuovo tour mondiale della band, che toccherà Europa e Nordamerica tra maggio e luglio, ma non placa la sete di nuovo materiale: l’ultimo studio album della band, “Liebe Ist Für Alle Da”, risale al 2009.

Comments

comments