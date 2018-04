Raw In Sect, online il video di Arena

La band greca Raw In Sect ha pubblicato il video di “Arena”. Il brano è il secondo singolo estratto dal nuovo lavoro “Kitro”, la cui pubblicazione è fissata per il prossimo 6 luglio 2018 su Aisa Music / Plastic Head.

Come confermato dal cantante e chitarrista Kostas Diamandis, la canzone e il video sono un omaggio alla città, con riferimenti alla vita comune dei cittadini della capitale che non appaiono nelle guide turistiche. La proposta dei Raw In Sect fonde la musica heavy metal alla tradizione greca, fusione di generi che ha ottenuto un positivo riscontro anche al di fuori della loro terra natia.

Raw In Sect, la tracklist di Kitro

01 Astro

02 Therion

03 Arena

04 Karnavali

05 Kitro

06 Lycanthropy

07 Argonautes

08 Trauma

09 Parapono

10 Phrygia

11 Gramma

12 Fortuna

