Red Hot Chili Peppers, gli orari e tutte le informazioni utili per il concerto a Milano

Questa sera i Red Hot Chili Peppers saranno in concerto a Roma, mentre domani saranno impegnati all’Ippodromo Snai di San Siro in occasione del Milano Summer Festival. La band californiana dopo due concerti a ottobre dello scorso anno è quindi pronta a tornare in Italia. Il Getaway World Tour infatti non ha proprio intenzione di fermarsi. Questa estate i Red Hot saranno in giro per i migliori festival europei. Il concerto milanese verrà aperto dai Knower, un gruppo californiano formato da Louis Cole, che si occupa della parte strumentale e Genevieve Artadi, cantante e bassista. Di seguito tutti i dettagli utili finora a nostra disposizione.

Gli orari dei concerti

· Ore 12:00 Apertura cassa Ritiro Ticketone / Songkick* · Ore 17:00 Apertura cassa Accrediti*

· Ore 15:00 Apertura Porte

· Ore 20:00 Knower · Ore 21:30 Red Hot Chili Peppers

Raccomandiamo al pubblico di raggiungere l’area del concerto con largo anticipo, vista la notevole affluenza prevista, in modo tale da poter consentire il regolare svolgimento dei controlli di sicurezza all’ingresso.

* La cassa rimarrà aperta fino ad inizio show dei Red Hot Chili Peppers.

Ingressi

Ingresso via Diomede: Posto Unico + Diversamente Abili

Ingresso viale Caprilli (angolo via Mancini) : Inner Pit + Posto Unico

Ingresso viale Caprilli (zona piazzale dello Sport) : Posto Unico

ATM

Per l’occasione ATM ha previsto un servizio ad hoc per agevolare gli spostamenti degli spettatori:

Metro > Le linee M1 e M5 potenziano e prolungano il servizio con le ultime partenze da Lotto in direzione Sesto FS alle 0,50 e da San Siro Stadio M5 alle 0,30.

Parcheggi > Molino Dorino e Lampugnano prolungano l’orario di apertura fino alle 2 di notte.

Biglietti e Informazioni > Sono presenti Assistenti alla Clientela nella stazioni di Lotto e San Siro Ippodromo per fornire informazioni e gestire i flussi. Infine il canale ufficiale di ATM su Twitter, @atm_informa, è attivo fino all’1.

Info sulla sicurezza

Si prega il gentile pubblico di prendere nota in anticipo del regolamento dell’impianto (regolamento completo in fondo), e di informare le persone con cui verranno al concerto, relativo ai materiali e agli oggetti non consentiti .

Norme di comportamento

· L’accesso all’interno dell’impianto comporta il rispetto del presente regolamento

· Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l’ingresso e la permanenza nell’impianto

· Il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale di controllo e, comunque, conservato fino all’uscita dall’impianto

· A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’impianto effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle Forze di Polizia anche con l’utilizzo di apparati metal detector.

All’interno dell’impianto è vietato:

· Introdurre valigie, trolley

· Introdurre borse o zaini se non di piccole dimensioni (le dimensioni di un foglio a4).

· Introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

· Introdurre trombette da stadio

· Introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio

· Introdurre catene

· Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione

· Introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile

· Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

· Introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica di qualsiasi dimensione.

· Introdurre animali di qualsiasi genere e taglia

· Introdurre bastoni per selfie e treppiedi

· Introdurre ombrelli e aste

· Introdurre strumenti musicali

· Introdurre penne e puntatori laser

· Introdurre droni e aereoplani telecomandati

· Introdurre apparecchiature per la registrazione audio/video

· Introdurre macchine fotografiche professionali e semiprofessionali

· Introdurre videocamere, gopro, ipad e tablet

· Introdurre biciclette, skateboard, pattini e overboard · Introdurre tende e sacchi a pelo

Introdurre tutti gli altri oggetti atti a offendere

· Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite

· Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento

· Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo

· Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto

· Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico . Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

