Red Hot Chili Peppers, la scaletta del concerto a Roma del 20 luglio 2017

Questa sera i Red Hot Chili Peppers hanno fatto tappa all’Ippodromo delle Capannelle di Roma con il loro Getaway tour. Domani sera Anthony Kiedis e soci saranno in concerto al Milano Summer Festival, qui sono disponibili tutte le informazioni utili. Di seguito, la scaletta della serata del 20 luglio 2017.

L’ultimo album dei Red Hot Chili Peppers, “The Getaway“, è uscito lo scorso anno. <<“The Getaway” non è un disco facile. Soprattutto considerando il precedente, “I’m With You”, che ha segnato uno stallo nella carriera del quartetto californiano, dal quale i nostri sono riusciti a riprendersi cambiando sensibilmente rotta, ma non convincendo molti>> La recensione completa è disponibile qui.

La scaletta del concerto di Roma

Intro jam

Can’t stop

Dani California

The zephyr song

Dark necessities

The adventures of rain dance Maggie (con Mauro Refosco)

I wanna be your dog (cover degli Stooges)

Right on time

Go robot

Californication

What is soul? (cover dei Funkadelic)

Aeroplane

Sick love

Sir psycho sexy

They’re red hot (cover di Robert Johnson)

Higher ground (cover di Stevie Wonder)

Under the bridge

By the way

BIS

Josh solo

Goodbye angels

Give it away

Comments

comments