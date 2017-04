Red Hot Chili Peppers, un concerto segreto a Venezia

I Red Hot Chili Peppers hanno suonato in Italia, ieri sera. E nessuno, o quasi, lo sapeva. Il concerto segreto (di seguito, la scaletta) si è tenuto a Venezia, in occasione dell’inaugurazione della mostra di Damien Hirst, visitabile fino al prossimo dicembre a a Palazzo Grassi e Punta della Dogana.

Se all’inizio si era mormorato il nome di Rihanna, sono stati invece i Red Hot a scaldare la serata per le circa duecento persone presenti all’evento esclusivo: Anthony Kiedis e soci hanno suonato sette brani. Per chi non c’era, su Instagram è stato immortalato qualche spezzone del concerto all’Arsenale.

La prossima estate in ogni caso, a luglio, la band sarà in concerto a Roma e a Milano: qui le info sulle date e sui biglietti dei concerti.

Red Hot Chili Peppers – La scaletta del concerto segreto a Venezia

Can’t Stop Otherside Dark Necessities Me & My Friends Go Robot By the Way Goodbye Angels

Red Hot Chili Peppers – I video del concerto segreto a Venezia

