È in pieno svolgimento il tour di Renato Zero. Ieri sera al Centrale Live di Roma è andata in scena la seconda data di “Zerovskij…solo per amore“. Il calendario dei concerti prevede altri tre live a Roma (4, 5 e 6 luglio), uno a Barolo (18/7), Lajatico (29/7), due a Verona (1 e 2 settembre) e infine Taormina (7 e 9 settembre).

Renato Zero – La scaletta del tour 2017

“La stazione”

“Ti do i voli miei”

“Vivo qui”

“Un secondino anch’io” (canta Leandro Amato, Tempo)

“Dedicato a te”

“L’amore che ti cambia”

“Il mio momento”

“Sono odioso” (canta Marco Stabile, Odio)

“Stalker”

“Ci fosse un’altra vita”

“Padre nostro”

“Siamo eroi”

“Danza macabra” (canta Roberta Faccani, Morte)

“Scommetti” (canta Cristian Ruiz, Amore)

“Potrebbe essere Dio”

“Infiniti treni”

“Mi trovi dentro te”

“Motel”

“Colpevoli”

“Evviva me” (canta Marco Stabile, Odio)

“Pazzamente amare”

“Aria di settembre”

“Tutti vogliono fare il presidente”

“Singoli”

“Un uomo da niente”

“Gli angoli bui”

“L’ultimo valzer” (canta Roberta Faccani, Morte)

“Ti andrebbe di cambiare il mondo?”

“Putti e Cherubini”

“Cara”

