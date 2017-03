Renato Zero tour 2017, il calendario dei concerti

Renato Zero raggiunge nel 2017 cinquant’anni di carriera, e si prepara a tornare in tour: le date dei concerti si divideranno tra luglio (con una residency a Roma e un concerto a Lajatico) e settembre, con due serate all’Arena di Verona e due a Taormina.

Il nuovo progetto si intitola “Zerovskij… solo per amore” è vedrà l’avvicinamento di Renato Zero alla “musica alta”, in una sorta di evoluzione dalla precedente tournée di “Alt”, che già lo vedeva coadiuvato dall’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. L’artista si è difatti detto stanco del mondo strettamente “pop”, e pronto a seguire le orme di grandi come Freddie Mercury e Procol Harum, che allargarono i propri orizzonti musicali. Il nuovo album di inediti, “Zerovskij”, sarà pubblicato a maggio.

Renato Zero tour 2017

Luglio

1, 2, 4, 5, 6 – Roma

Centrale Live, Foro Italico

29 – Lajatico (PI)

Teatro del Silenzio

Settembre

1, 2 – Verona

Arena di Verona

7, 9 – Taormina

Teatro Antico

I biglietti saranno in vendita a partire dal 28 marzo 2017 su Vivaticket, nei punti vendita e sul sito ufficiale.

