Reunion Articolo 31, è ufficiale. Le date dei concerti.

La notizia è ufficiale e a comunicarla è lo stesso J-Ax dalla sua pagina Facebook, la reunion degli Articolo 31 con DJ Jad si farà e l’occasione sarà la residency del rapper milanese al Fabrique di Milano il 15,16,17,21 e 22 ottobre 2018.

Il tour “J-Ax 25 – Live” vedrà la partecipazione per una parte degli show di Jad e verranno riproposti i successi storici degli Articolo 31, un’occasione per festeggiare i 25 anni di carriera.

“Pe festeggiare 25 anni di carriera ho pensato una cosa: non voglio prendere per il culo nessuno. E se voglio essere onesto non posso ignorare una parte fondamentale e formativa della mia carriera – i primi 10 anni negli Articolo 31.” così inizia il messaggio lanciato sui social dal rapper milanese per confermare la reunion e porre finalmente fine alla querelle dello scorso anno che lo aveva visto contrapporsi con toni anche accesi nei confronti del progetto Articolo 31 2.0 lanciato dal suo ex socio.

Proseguendo nella lettura del messaggio pare chiaro che la reunion sarà esclusivamente limitata alle cinque date in programma ad ottobre, non lasciando molte speranze ai fan per un tour vero e proprio od un eventuale nuovo album, ma rimaniamo in attesa di future comunicazioni ed aggiornamenti.

Di seguito il post di J-Ax che comunica la reunion degli Articolo 31:

