Richard Ashcroft tour 2017, un concerto ad agosto al Todays Festival

Il 26 agosto 2017 al Todays Festival di Torino, Richard Ashcroft farà il suo ritorno in Italia per un’unica data dopo ben 7 anni. Il concerto dell’ex frontman dei Verve fa parte del tour mondiale (iniziato il 27 marzo dal Terminal 5 di New York) in supporto del suo ultimo album “These People“, pubblicato il 20 maggio 2016.

Il Todays Festival si terrà a Torino dal 25 al 27 agosto. Gli headliner della prima giornata saranno PJ Harvey e Mac DeMarco, mentre il 27 Band of Horses e Shins.

Richard Ashcroft Tour 2017, la data italiana

Sabato 26 agosto 2017, Todays Festival-Torino



Prezzo biglietti: Ingresso 25 euro + d.p.

I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone, su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Gli abbonamenti per due giornate hanno un prezzo di 40 euro più i diritti di prevendita e gli abbonamenti alle tre giornate del festival hanno un prezzo di 60 euro più i consueti diritti di prevendita.

