Riki, sold out in un giorno il concerto di novembre a Milano

Alcatraz sold out in meno di ventiquattro ore e seconda settimana consecutiva in testa alle classifiche. Parte fortissimo la storia di Riki, tra i migliori quest’anno ad Amici e uno dei più seguiti dalla sua esplosione. Il cantautore milanese, in un giorno, ha fatto registrare il tutto esaurito per l’appuntamento milanese del prossimo 15 novembre, proprio all’Alcatraz di Milano. Un successo di grande rilievo che si aggiunge al disco d’oro e alla seconda settimana in vetta alla classifica Fimi con l’album d’esordio, intitolato “Perdo le parole”.

Che fosse tra i più amati dal pubblico di giovanissimi lo avevamo scoperto già nel corso del talent. Oggi le cose non sono cambiate, anzi i numeri di Twitter durante la sua esibizione ai Wind Music Award confermano le nostre idee: record di tweet della serata e tra i picchi della prima diretta dall’Arena di Verona. Sempre a proposito di cifre, sono cinque i milioni di visualizzazioni per il lyric video della sua “Perdo le parole”, mentre “Sei mia” sale già a sei milioni.

Grande entusiasmo anche negli instore in giro per l’Italia, in programma fino a metà luglio con il calendario in continuo aggiornamento. Risultati sensazionali che lo fanno diventare così una delle “giovani promesse” più seguite, confermando il trend di successo suggerito dall’orbita Amici.

A differenza del live all’Alcatraz, sono ancora disponibili i biglietti per la data dell’Atlantico di Roma, prevista per il 18 novembre. Dati alla mano, non sono da escludere nuovi appuntamenti per il prossimo autunno in un tour che potrebbe rivelarsi eccezionale.

Di seguito i prossimi appuntamenti per incontrare Riki:

08/6 Ore 15:00 Napoli, La Feltrinelli (Stazione Centrale Piazza Garibaldi)

09/6 Ore 15:00 Firenze, Galleria del Disco (Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella)

10/6 Ore 15:00 Reggio Emilia, Media Word c/o C.C. I Petali (P.zza Atleti Azzurri d’Italia 5)

11/6 Ore 15:00 Milano, C.C. Bicocca Village (V.le Sarca)

13/6 Ore 15:00 Genova, La Feltrinelli (Via Ceccardi 16)

14/6 Ore 15:00 Bussolengo (VR), Media Word c/o C.C. Porte dell’Adige (S.S Bresciana 11)

15/6 Ore 17:30 Marcon (VE), C.C. Valecenter (Via Mattei 1/c)

16/6 Ore 17:30 Terni, C.C. Cospea (Via Montefiorino 12)

17/6 Ore 15:00 Corciano (PE), C.C. Quasar Village (Via Aldo Capitini 8)

18/6 Ore 15:00 Porto Sant’Elpidio(FM), C.C. Auchan Porto Sant’Elpidio (Via Fratte 41)

19/6 Ore 15:00 S. Giovanni Teatino(CH), C.C. Centro d’Abruzzo (Via Po 1)

20/6 Ore 15:00 Roma, C.C. Auchan Casalbertone (Via Alberto Pollio 50)

01/7 Ore 17:30 Casamassima (BA), C.C. Auchan Casamassima (Via Noicattaro 2)

02/7 Ore 17:00 Mesagne (BR), C.C. Auchan Mesagne (Via Appia Nuova)

03/7 Ore 15:00 Rende (CS), C.C. Metropolis (Via Kennedy)

04/7 Ore 16:00 Maida (CZ), C.C. Due Mari Località Comuni Condomini

05/7 Ore 17:30 Sassari, C.C Tanint (Via Caniga 1)

06/7 Ore 15:00 Sestu (CA), Mondadori c/o C.C. Corte del Sole (S.S. Loc More Corraxe)

09/7 ore 17:00 Salerno, La Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele 230

