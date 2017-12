Ringo Starr and His Band Tour 2018, tre concerti a luglio

Ringo Starr sarà in Italia la prossima estate. L’ex Beatles si esibirà infatti per tre concerti nel mese di luglio a Lucca, Marostica (VI) e Roma.

Ad accompagnare il musicista britannico ci sarà una lineup d’eccezione, etichettata come All Starr Band, che vedrà come membri di spicco Steve Lukather dei Toto e Colin Hay dei Men At Work alla chitarra, Warren Ham dei Kankas ai fiati e Gregg Bissonette alla batteria. Il gruppo è reduce da un tour in Nordamerica e suonerà in Europa per più di venti date che toccheranno nove nazioni europee e che terminerà proprio in Italia, tornando sui palchi del Vecchio Continente a ben sei anni dagli ultimi show. L’attuale tour mondiale si sta tenendo per promuovere “Give More Love”, l’ultimo studio album uscito quest’anno e prodotto dallo stesso Ringo Starr.

Ringo Starr and His Band Tour 2018, le date italiane

8 Luglio – Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

9 luglio – Piazza Castello – Marostica

11 luglio – Cavea Auditorium Parco delle Musica – Roma

