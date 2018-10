Rita Ora tour 2019, un concerto in Italia ad aprile

Rita Ora ha annunciato un’unica tappa in Italia per il prossimo anno. La cantante britannica di origini kosovare si esibirà il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano.

Durante lo show, oltre a proporre i suoi più grandi successi, la vocalist promuoverà “Phoenix“, nuovo album in uscita il prossimo 23 novembre, a quasi sei anni dal fortunatissimo “Ora“. “Phoenix” è anticipato dal singolo “Let You Love Me”, che in un mese ha totalizzato solo su Spotify 50 milioni di stream.

Rita Ora tour 2019

30 aprile 2019 – Milano, Fabrique

Prezzo dei biglietti:

Posto Unico: 25,00 € + diritti di prevendita

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 1 novembre. Su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati le vendite partiranno dalle ore 10:00 di venerdì 2 novembre.

Comments

comments