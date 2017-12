Rkomi, un concerto a Milano il 22 dicembre 2017

Venerdì 22 dicembre 2017 il tour di Rkomi farà tappa al Gate Club di Milano. Un concerto importante per il rapper di Calvairate che, dopo l’uscita dell’album “Io in terra”, ha fatto passi da gigante all’interno del rap game italico.

“Non vedo l’ora di arrivare nella mia Milano – dichiara Rkomi – ora più che mai sono pronto a sfidare me stesso e le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni. Tengo in particolar modo alla dimensione live e con il supporto dell’organizzazione diretta da Thaurus Live ho in riservo tante sorprese per dar vita ad uno show davvero esplosivo”.

Rkomi sarà accompagnato dal dj e produttore Night Skinny che venerdì ha pubblicato l’album “Pezzi“. Rkomi è presente in ben tre tracce. L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano. (Qui sono disponibili tutte le date).

