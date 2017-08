Rkomi, si intitola Io in terra il nuovo album in uscita l’8 settembre 2017

Uscirà l’8 settembre 2017 il nuovo album di Rkomi e si intitolerà “Io in terra“. Il rapper di Calvairate a inizio anno è entrato a far parte del roster di Universal Music Italia e il ruolo di direttore artistico del suo primo progetto discografico in major è stato affidato a Marracash. Al momento non è ancora stata svelata la tracklist, ma sono già stati pubblicati ben 3 estratti: “Rossetto”, “Solo” e “Apnea”.

Parallelamente al contesto discografico Rkomi è entrato a far parte anche di Roccia Music, la factory specializzata in musica rap fondata da Marracash e Shablo.

Rkomi – Io in terra – La copertina dell’album

Di seguito, il video del singolo “Apnea”.

Qui, invece potete ascoltare le altre due tracce estratte.

Solo.

Rossetto.

