Rkomi, si intitola Ossigeno il nuovo EP

Questo l’incipit di un lavoro che farà da spartiacque tra il passato, il presente ed il prossimo futuro di uno degli artisti più interessanti della nuova scena rap italiana. L’appuntamento con il nuovo album è, infatti, previsto per il 2019.

“Non è un libro, non è un album, sono solo pensieri, è solo musica”.

A distanza di un anno da Io in terra , Rkomi torna sulla scena il 13 luglio con “Ossigeno” , un libro contornato da un EP di sei inediti, che permetteranno agli appassionati di entrare totalmente nel suo mondo. Il libro nasce dalla necessità di guardarsi indietro, dopo due anni intensi, iniziati con Dasein Sollen nel 2016. Centododici pagine nelle quali Rkomi dà sfogo ai suoi pensieri, racconta aneddoti e ricordi.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.