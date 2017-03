Rkomi, si intitola Rossetto il nuovo singolo

Il nuovo brano di Rkomi si intitolerà “Rossetto (Intro)” e uscirà questa settimana. Ad annunciarlo è lo stesso rapper di Calvairate in un lungo post pubblicato su Facebook. Rkomi ci fa sapere inoltre di essere entrato a far parte del roster di Universal Music Italia e che Marracash ricoprirà il ruolo di direttore artistico del suo primo progetto discografico in major.

“Poco più di un anno fa uscì Dasein Sollen. In quel periodo lavoravo come cameriere e per quanto questa ‘cosa della musica’ mi prendesse non ho mai creduto di poter arrivare fino a qui né tantomeno di ‘riempirmici il frigo’. Durante questo viaggio mi sono imbattuto in una persona che ha senza dubbio rappresentato uno dei punti di riferimento della mia crescita personale/musicale: Marracash. Ho avuto il piacere di confrontarmi parecchio con Fabio ed entrambi ci siamo resi conto di avere più cose in comune di quanto credessimo“.

Parallelamente al contesto discografico Rkomi entra a far parte anche di Roccia Music, la factory specializzata in musica rap fondata da Marracash e Shablo.

Il rapper di Calvairate, come detto, è attualmente al lavoro sul primo disco ufficiale. “Rossetto (Intro)”, brano che aprirà il nuovo progetto, è già disponibile in presave su Spotify.

Comments

comments