Rkomi tour 2017/2018, il calendario dei concerti

Oggi Rkomi ha annunciato le prime date del suo tour di supporto al nuovo album “Io in Terra“, capace di debuttare al primo posto della classifica Fimi. I concerti del rapper di Calvairate partiranno il prossimo 13 ottobre dal Locomotiv Club di Bologna.

Oltre ai brani del suo ultimo lavoro, Rkomi, durante le sue performance dal vivo, riproporrà i successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso musicale; non mancheranno quindi “Aeroplani di carta”, “Oh mama” e “Rossetto”.

“Non vedo l’ora d’intraprendere questa nuova tournée live che mi porterà in giro lungo tutta la penisola per tutto l’inverno. Sarà un lungo tour – dichiara Rkomi – ora più che mai sono pronto per affrontare questa grande avventura dal vivo. Tengo in particolar modo alla dimensione live e con il supporto dell’organizzazione diretta da Thaurus Live ho in riservo tante sorprese per dar vita ad uno show davvero esplosivo. In questo tour sono pronto a sfidare me stesso e le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni“.

Rkomi tour 2017/2018, le date dei concerti

OTTOBRE

13/10 Bologna – Locomotiv Club

14/10 Desio – Movie Club

28/10 Bergamo – Setai

31/10 Castelfranco Veneto – Eurobaita

31/10 Jesolo – Kings club

NOVEMBRE

10/11 Napoli – Duel Beat

11/11 Nonantola – Vox Club

17/11 Genova – BANGARANG @Crazy Bull

18/11 Crema – Momà Club

24/11 Torino – Spazio Dora

25/11 Viterbo – Subway

DICEMBRE

1/12 Roma – Goa Club

2/ 12 Cesena – Vidia Club

8/12 Caldogno (Vicenza) – Nord Est

9/12 Prato – Naif

22/12 Milano – Gate club

23/ 12 Campobasso – Invidia Club

GENNAIO

13/01 Perugia – Urban

20/01 Carbonia (Ca) – Bliss

FEBBRAIO

03/02 Mantova – Priscilla disco club

