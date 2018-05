Rkomi tour 2018, le date dei concerti estivi

Rkomi, all’anagrafe Mirko Martorana, tra i principali esponenti della “nuova scuola” del rap italiano, sta per dare il via al suo Io in Terra – Summer Tour. Dopo aver girato l’Italia con più di 30 date, Rkomi non ha alcuna intenzione di fermarsi e bissa l’Io in Terra Tour con una versione estiva dello stesso; alcune delle date sono già confermate, altre sono in via di definizione.

Rkomi Tour 2018

1 giugno – Salice Terme (PV), La Buca Dancing

2 giugno – Montegiorgio (FM), Ippodromo San Paolo

3 giugno – Roma, Ginnika festival – Ex Dogana

8 giugno – Corinaldo (AN), Lanterna Azzurra

9 giugno – Brescia, Florida

6 luglio – Linarolo (PV), Black Out Pool Party at Piscina Sporting

11 luglio – Rimini, Altromondo Studios

14 luglio – Milano, Holi Dance festival – Ippodromo Snai San Siro

30 luglio – Rapallo (GE), Villa Tigullio

23 agosto – Vinadio (CN), Balla Coi Cinghiali

25 agosto – Quartu Sant’Elena (CA), Tattoo Convention

Comments

comments