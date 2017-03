Robbie Williams tour 2017, tre concerti in Italia a luglio

Dopo il preannunciato concerto a Verona, Robbie Williams a luglio staccherà un attimo dagli stadi: “The Heavy Entertainment Tour 2017” passerà infatti anche da Barolo, al festival Agrirock Collisioni, e dal Lucca Summer Festival. Special guest delle date saranno gli Erasure.

“Ci sentiamo come nell’anno in cui Bob Dylan accettò di suonare in un piccolo festival di campagna – hanno commentato gli organizzatori del Collisioni – È un nuovo inizio, una nuova sfida che cambierà per sempre il festival. Una pop-star mondiale che normalmente siamo abituati ad ascoltare negli stadi, con centinaia di migliaia di spettatori – sceglie di suonare in un borgo antico, per pochi spettatori, in una piazza intima e raccolta, circondato dalle vigne del Barolo. Sarà un’esperienza unica e irripetibile nella storia non solo di Collisioni, ma di tutto il Piemonte”.

Il 4 novembre è stato pubblicato “The Heavy Entertainment Show“, il nuovo album del cantante che a tre anni da “Swings Both Ways” si prepara a tornare in grande stile sulle scene internazionali.

Robbie Williams tour 2017

14 luglio 2017 – Verona

Stadio Bentegodi

Prezzi biglietti:

Poltronissima: 138 euro

Poltrona: 97,75 euro

Prato Inner Circle: 74,75 euro

Prato: 63,25 euro

Tribuna est: 71,30 euro

Tribuna ovest: 71,30 euro

Curva non numerata: 51,75 euro

15 luglio 2017 – Lucca

Lucca Summer Festival

17 luglio 2017 – Barolo (CN)

Collisioni Festival

Prezzi biglietti:

Posto unico 79,35 euro

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne. La prevendita per la data di Lucca aprirà a partire dalle ore 11 del 4 marzo.

