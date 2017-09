Robert Plant, si intitola Carry Fire il nuovo album in uscita il 13 ottobre 2017

“Carry Fire”, il nuovo album di Robert Plant, verrà pubblicato venerdì 13 ottobre 2017. L’undicesimo disco solista del cantautore britannico è già disponibile in pre-ordine in tutti gli store digitali e su nonesuch.com e robertplant.com con un download immediato della prima traccia dell’album, “The May Queen”.

Proprio come nel precedente “Lullaby and…The Ceaseless Roar”, uscito nel 2014, Plant è accompagnato da The Sensational Space Shifters: Justin Adams (chitarra elettrica e acustica, oud, E-bow quartet, percussioni, rullante, tamburello), John Baggott (tastiere, moog, loops, percussioni, batteria, arrangiamenti di fiati, t’bal, rullante, slide guitar, piano, piano elettrico, bendir), Billy Fuller (basso, tastiere, e drum programming), Dave Smith (bendir, tamburello, djembe, percussioni) e Liam “Skin” Tyson (chitarra dobro, chitarra acustica, pedal steel e acustica 12-corde). Inoltre al disco hanno partecipato alcuni ospiti d’eccezione: Chrissie Hynde nel duetto “Bluebirds Over The Mountain” (scritta dalla leggenda del rockabilly Ersel Hickey e già registrata sia da Richie Valens che dai Beach Boys) e il violoncellista albanese Redi Hasa, che si aggiunge alla band in tre brani come pure Seth Lakeman (entrato a far parte a tutti gli effetti degli Space Shifters) alla viola e al violino.

“Carry Fire” verrà promosso con un tour mondiale che partirà da UK e Irlanda a novembre, per poi toccare tutto il resto del globo nei mesi successivi. A proposito della sua ultima fatica in studio, Robert Plant si esprime in questi termini: “Dipende tutto dall’intenzione. Rispetto e apprezzo i miei lavori precedenti, ma ogni volta sento il bisogno e la spinta di creare nuove cose. Devo mischiare il vecchio e il nuovo. Di conseguenza, anche l’impeto della band si è spostato sul suo asse, con il nuovo sound e spazi differenti che lasciano libertà di movimento a panorami musicali eccitanti e allo stesso tempo drammatici, fatti di sensazioni e melodie“.

Robert Plant – Carry Fire – La tracklist e la copertina dell’album

1. The May Queen

2. New World…

3. Season’s Song

4. Dance With You Tonight

5. Carving Up The World Again… a wall and not a fence

6. A Way With Words

7. Carry Fire

8. Bones Of Saints

9. Keep It Hid

10. Bluebirds Over The Mountain

11. Heaven Sent

Di seguito, il lyric video di “The May Queen“:

