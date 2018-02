Robert Plant Tour 2018, una data italiana a luglio

Robert Plant si esibirà per un’unica data italiana il prossimo 27 luglio all’interno del Milano Summer Festival, la rassegna che si terrà presso l’area dell’Ippodromo San Siro.

Il cantante, che sarà accompagnato sul palco dagli Sensational Space Shifters, sarà nel nostro paese per promuovere il suo ultimo album “Carry Fire”, nei negozi dallo scorso ottobre e undicesimo capitolo della sua carriera solista. Il tour, già iniziato dallo scorso autunno, ha collezionato numerosi sold out tra Regno Unito e Nordamerica (con il secondo continente ancora coinvolto nel tour) e proseguirà in Oceania per poi, a primavera inoltrata, sbarcare in Europa dove si alterneranno esibizioni da headliner a concerti all’interno di festival.

La scaletta proposta nelle altre date del tour, oltre a proporre canzoni dalla sua ultima fatica discografica, presenta anche cover di Joan Baez e brani dei Led Zeppelin riarrangiati per l’occasione.

Robert Plant Tour 2018, la data italiana

27 luglio 2018 – Milano, Ippodromo San Siro (Summer Festival)

Costo biglietto: € 48,80 prevendita inclusa

Comments

comments