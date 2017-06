Rock am Ring, rientrato l’allarme terrorismo il festival prosegue

Una buona notizia, finalmente. Il Rock am Ring, dopo l’interruzione con conseguente evacuazione di ieri a causa di un allarme terroristico, nella giornata odierna ha riaperto al pubblico.

Un vero e proprio sospiro di sollievo.

Ieri, intorno alle 21.30, nonostante l’ingente dispiegamento di forze dell’ordine l’annuncio della polizia tedesca che annunciava alle migliaia di persone presenti all’interno del circuito automobilistico del Nürburgring che avrebbero dovuto abbandonare l’area dei concerti per «ragioni concrete legate a una possibile minaccia terroristica che non poteva essere esclusa» aveva fatto scendere un velo di preoccupazione sulla cittadina di Coblenza.

Anche se fortunatamente la minaccia non si è concretizzata ed il pubblico è defluito all’esterno dell’area dei concerti in modo composto, addirittura cantando compatto You’ll Never Walk Alone, la ripresa del festival non era affatto scontata sebbene gli organizzatori del festival si erano detti possibilisti.

Alle ore dieci di questa mattina è arrivato il primo via libera della Polizia per la ripresa del festival, come da programma, e poco prima delle 14 di questo pomeriggio le porte del circuito sono state aperte al pubblico.

Ecco l’annuncio della pagina Facebook ufficiale del Rock am Ring.

Comments

comments