Rock in Roma 2018, il programma dei concerti della decima edizione

Partirà a giugno 2018 la decima edizione del Rock in Roma. Inizia a delinearsi il programma che porterà tantissimi fan e curiosi all’Ippodromo delle Capannelle. Di seguito, i primi artisti annunciati: Parkway Drive ( Thy Art Is Murder e Emmure in apertura) si esibiranno il 26 giugno, il 3 luglio sarà la volta di Macklemore che il giorno dopo lascerà il palco a Coez con il suo “Faccio un casino tour” che non intende fermarsi. Infine l’8 luglio toccherà agli Hollywood Vampires. Nel corso delle prossime settimane, siamo sicuri, l’offerta del programma verrà ampliata.

Rock in Roma 2018 – programma concerti

26 giugno – Parkway Drive + Thy Art Is Murder e Emmure

3 luglio – Macklemore

7 luglio – Coez

8 luglio – Hollywood Vampires

I biglietti per i live di Rock In Roma 2018 sono in vendita dalle ore 11.00 di giovedì 30 novembre sui siti di TicketOne e della manifestazione (rockinroma.com) e dalla stessa ora di lunedì 4 dicembre nei punti vendita TicketOne, BoxOffice Lazio ed ETES.

Come Arrivare

Auto

L’ippodromo è a mezz’ora dal centro di Roma. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare si prende l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, verso Roma: l’indirizzo è Via Appia Nuova, 1245 (Coordinate GPS: 41.824677,12.568445).

Treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini e ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri.

Aereo

1.Aeroporto Leonardo Da Vinci – Fiumicino

Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

2.Aeroporto di Ciampino “G. B. Pastine”

A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri).

Autobus

la fermata più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale dell’ippodromo. I bus collegati sono i seguenti:

linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654 Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Andata:

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Ritorno:

Autobus notturni Atac: Linea N 26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzioni L.go Colli Albani.

