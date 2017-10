Rock am Ring e Rock Im Park confermano le prime band dell’edizione 2018

Sono state annunciate oggi le prime band e gli headliner dei festival tedeschi Rock am Ring e Rock Im Park. Quest’anno sarà il turno di Foo Fighters, Thirty Seconds To Mars e Gorillaz. Gli eventi si svolgeranno dall’1 al 3 giugno 2018. Il Rock am Ring si terrà sul tracciato automobilistico del Nürburgring, vicino alla cittadina di Adenau nell’Eifel, mentre il Rock Im Park allo Zeppelinfeld di Norimberga.

Di seguito tutte le band annunciate e confermate ad oggi:

Foo Fighters

Thirty Seconds to Mars

Gorillaz

Rise Against

CASPER

Marilyn Manson

Avenged Sevenfold

Stone Sour

A Perfect Circle

Parkway Drive

Bilderbuch

Good Charlotte

Milky Chance

Kaleo

Bullet for My Valentine,

Trailerpark (Pimpulsiv, DNP, Sudden, Alligatoah)

Kettcar

Jimmy Eat World

Hollywood Undead

RAF Camora

Enter Shikari

Body Count

Black Stone Cherry

Walking On Cars

Ufo361

Asking Alexandria

Meshuggah

Callejon

Caliban

ALMA

Nothing But Thieves

Bury Tomorrow

Greta Van Fleet

