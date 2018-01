Rock the Castle 2018, il programma dei concerti e le informazioni sui biglietti

Si terrà presso il Castello Scaligero di Villafranca di Verona dal 29 giugno al 1 luglio 2018 la prima edizione del Rock the Castle, rassegna che oltre ai già annunciati A Perfect Circle (molto vicini al sold-out, come dichiarato dall’organizzatore durante la conferenza di presentazione dell’evento) prevede la partecipazione di altri pezzi da novanta del panorama metal internazionale.

Tra i nomi che si esibiranno nella suggestiva cornice compaiono Megadeth, Carcass, Testament, Killswitch Engage, Exodus, At the Gates, Napalm Death, Sodom, Destruction, Exhorder, Extrema in aggiunta alla precedentemente citata band capitanata da Billy Howerdel e Maynard James Keenan (il cui show sarà aperto da Frank Carter & The Rattlesnakes) e a molti altri nomi che andranno ad arricchire ulteriormente il cartellone nelle prossime settimane.

In loco inoltre sarà presente il Metal Market, seguito da Metalitalia.com, che si occuperà anche di gestire i meet and greet gratuiti con le band presenti.

Di seguito tutte le informazioni utili e il programma degli eventi di Rock the Castle 2018.

Rock the Castle 2018 biglietti, informazioni e programma

29 giugno 2018

Carcass, Killswitch Engage, At the Gates, Napalm Death

30 giugno 2018

Megadeth, Testament, Exodus, Destruction, Sodom, Exhorder, Extrema

1 luglio 2018

A Perfect Circle, Frank Carter & The Rattlesnakes

Prezzo del biglietto giornaliero in prevendita: €50,00+d.p.

Non saranno disponibili abbonamenti alle tre giornate

Biglietti disponibili su circuito Ticketone da venerdì 26 gennaio alle ore 10.

