Rockin’1000, a luglio in concerto allo stadio di Firenze

La campagna Early Bird premia i più veloci. E’ possibile acquistare i primi biglietti a dei prezzi convenienti fino al 31 marzo (fino ad esaurimento). Curva: 17 euro + d.p. Tribuna parterre: 25 euro + d.p. Tribuna laterale sup.: 33 euro + d.p. Tribuna centrale sup.: 37 euro + d.p.

Per l’edizione del 2018, verranno incluse due nuove sezioni strumentali : una dedicata ai fiati (250) e l’altra alle percussioni (50). Queste ultime andranno ad affiancare le altre cinque sezioni della classica formazione rock : batterie (250), chitarre (300), bassi (250), tastiere (100) e voci (300). Per maggiori info rivolgersi al sito ufficiale della manifestazione .

Anche quest’anno ritorna Rockin’1000 con un nuovo evento previsto per sabato 21 luglio 2018 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Lo show That’s Live presenterà diciotto brani iconici della storia del rock eseguiti per l’occasione da un totale di 1500 musicisti .

