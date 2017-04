Rockin’1000, a luglio in concerto sul tetto d’Europa

Dopo le grandi avventure degli scorsi due anni, anche nel 2017 rivedremo i Rockin’1000: la più grande rock band di sempre suonerà sul tetto d’Europa, in Val Veny (Val D’Aosta) il 28 e il 29 luglio. “Oramai lo sai che ci piace stupire“, da questa frase è accompagnato l’annuncio dell’evento, è proprio così: i mille sembrano volersi reinventare ogni anno. Sul sito ufficiale è possibile registrarsi per entrare a far parte del gargantuesco complesso; ulteriori dettagli sull’evento ad alta quota arriveranno invece nei prossimi giorni.

La storia dei Rockin’1000 ha avuto inizio durante l’estate 2015, quando mille musicisti hanno intonato “Learn To Fly” per invitare i Foo Fighters a esibirsi a Cesena; l’invito è stato accolto con gioia, e l’anno successivo i mille sono diventati nuovamente un’attrazione, con un concerto allo Stadio di Cesena poi immortalato dall’album “That’s Live – The Biggest Rock Band on Earth live in Cesena 2016”.

Dopo l’evento, ad agosto, abbiamo intervistato alcuni dei tantissimi musicisti che hanno preso parte all’evento: il loro racconto lo trovate qui.

