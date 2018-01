Rocks and Shots, mostra fotografica e di memorabilia a Pordenone

Rocks and Shots, il progetto itinerante che unisce fotografie e memorabilia a tema rock sbarca a Pordenone alla Fiera del Disco e della Musica, sabato 20 e domenica 21 gennaio 2018.

Ideato da Henry Ruggeri, uno dei più importanti e conosciuti fotografi live italiani, Rocks and Shots raccoglie in un’unica esposizione una selezione di scatti ai più grandi protagonisti della musica rock contemporanea abbinandoli a memorabilia come scalette, rarità discografiche, poster e cimeli.

La mostra, che ha già raccolto numerosi consensi nelle principali città italiane dove è stata allestita, sarà aperta con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 all’interno degli spazi della Fiera di Pordenone in Viale Treviso, 1.

